رضا عبدالعال يفقد الوعي بسبب مقلب رامز جلال.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم اللاعب السابق والناقد الرياضي رضا عبدالعال، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، لهذا الموسم، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وبدأ رامز جلال، حلقة برنامجه ”رامز في الشلال”، بوصلة سخرية من رضا عبدالعال، خاصة قبل نزولة من الطائرة، وفور فتح بابها قال رامز في تعليقه على ملابس رضا عبدالعال: “رضا عبدالعال، لابس فانلة مكرمشة وكأنه خارجة من بق كلب”.

كما سخر من زيادة وزنه قائلًا: “إيه الكرش ده افرح يا بندق رضا عبدالعال حامل”.

وكان رامز جلال قد استطاع الإيقاع برضا عبدالعال، بعد إيهامه بالمشاركة في أحد البرامج الرياضية، مستعينًا بإلاعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

وخلال الحلقة قدم رضا عبدالعال، العديد من التعليقات الكوميدية على الفقرات التي شارك فيها اعتقادًا منه أنها خاصة بأحد البرامج، والتي لم تسلم من سخرية رامز جلال منه.

وبعد انتقال رامز جلال، إلى فقرة مقلب النهر، ظل يصرخ ويردد “العصوصة”، انكسرت في إشارة إلى إصابة قدمه.

وعلى الرغم من وجود رامز جلال، إلى جانبه إلا أنه لم يستطع أن يتعرف عليه بسبب القناع الذي ارتداه رامز على وجهه.

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الناقد الرياضي، فو رؤيته لغوريلا رامز جلال، سقط مغشيًا عليه وفاق بعدها ثواني ليردد الشهادة ويرفع سبابتيه وبعدها أغمي عليه مرة أخرى.

واضطر رامز جلال للكشف عن نفسه، ليفوق رضا بعد أو صافرة من رامز وبعدها سبه بلفظ غير لائق على الهواء، وقام رامز باحتضانة من الخلف لمنع حركة يده.

وعارض رضا عبدالعال، عرض الحلقة، وهو الأمر الذي علق عليه رامز بقوله: “خلي الناس تضحك وتنبسط”.

وكان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج أنه تم إيهام الضيوف بأنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو إنهم مطلوبين لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.