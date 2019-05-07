الكاتب مروان قاووق: باب الحارة "صنع" النجوم.. وهكذا تظهرُ المرأة بالجزء العاشر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ مسلسل "باب الحارة" في جزئه العاشر بعرض أولى حلقاته، وذلك بعد غيابه العام الماضي عن الشاشة، بالرغم من جماهيريته الواسعة على مساحة الوطن العربي.

موقع "فوشيا" التقى الكاتب مروان قاووق الذي تحدّث عن خفايا وأسرار الجزء العاشر الذي يخرجه محمد زهير رجب، وتنتجه شركة قبنض.

وردّ أيضًا على الانتقادات التي وُجهت للعمل على خلفية نقله صورة سلبية عن المرأة الشامية ورأيه بقصة عودة المفقودين والأموات للعمل.