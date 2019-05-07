تامر حسني مفاجأة "ولد الغلابة"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ظهر الفنان تامر حسني في الحلقة الأولى من مسلسل "ولد الغلابة" كضيف شرف حيث وجّه فريق العمل الشكر له على ظهوره في شارة الختام بالحلقة.

وحرص "السقا" على توجيه الشكر له عبر صفحته على فيسبوك بنشر صورة من العمل قائلاً "شكراً لابو الرجولة اخويا تامر حسني". وكان ملفتا أنه تابع تعليقات الجمهور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمس معرباً عن سعادته بتصدر الوسم(هاشتاغ) باسم المسلسل موقع "تويتر" في مصر بالتزامن مع عرض الحلقة.

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