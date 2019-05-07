فيفي عبده تتهم رامز جلال بالتحرّش ضمناً

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شهدت الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز في الشلال" الذي يقدّمه الفنان رامز جلال موقفاً ملفتاً من الفنانة فيفي عبده التي اتهمت "جلال_ضمناً" بالتحرش بها خلال تنفيذ المقلب الذي اعتمد على تواجدهما في قارب داخل المياه.

وخلال فقدان السيطرة على القارب في المياه المندفعة بالشلال صرخت فيفي بوجهه "ربنا ياخدني وانا نضيفة، انت بتحضن فيا! فيما وجهت له سيلاً من الشتائم له خلال الحلقة التي تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعاتٍ قليلة من عرضها.

وحرصت "عبده" بعد اكتشاف المقلب على السؤال عن هوية الشخص الذي كان بجوارها في القارب لتكتشف بأنه رامز نفسه. علماً أنه يظهر في نهاية المقلب الثاني فقط.



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