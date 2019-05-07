شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تتحول إلى "ساندوتش هامبرجر" فى كواليس حفل met gala والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل met gala، والذى أقيم مساء أمس بالولايات المتحدة الأمريكية، حضور نجوم ونجمات هوليود، بالملابس الغريبة، وهو الحدث السنوى الذى يهدف إلى جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون، من خلال ارتداء الأزياء الغريبة والعجيبة، وأيضا الاطلالات غير المألوفة على السجادة الحمراء، وطرق دخولها المبتكرة.

وبعيدا عن الحفل، فقد شهدت الكواليس أيضا العديد من الملابس الأكثر غرابة والتى لم تظهر على السجادة الحمراء، ولعل أبرزها هو ما ارتدته كاتى بيرى، حيث ارتدت فستانا أخضر يشبه إلى حد كبير خضار "الخس"، لتدخل بعدها فى "ساندوتش هامبرجر"، وقد لاقت الصورة العديد من التعليقات الساخرة على "السوشيال ميديا"



كاتى بيرى



كاتي بيرى من الحفل

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وكان على رأس الحضور ليدى جاجا، والتى حضرت الحفل بـ 3 فساتين دفعة واحدة، قامت بتغيرهم فى وقت قليل.

كذلك حضرت النجمة العالمية سيلين ديون، والتى بدت بإطلالة عجيبة، من خلال فستان فضى وغطاء رأس من الريش، أثارت السخرية على "السوشيال ميديا"، كما حضر أيضا كل من شون مينديز، وجاريد ليتو الذى جاء ببدلة تشبه السترات الملكية، كما ظهر حاملا رأسه معه، و ‏مايلي سايرس وليام هيمسورث و ‏بينيدكت كامبرباتش، و جيمس تشارلز.

كما حضرت ‏مادلين بيتش، والتى ارتدت فستانا تحولت معه إلى "فراشة" و دارين كريس وناتاشا ليون، و تايلور هيل، و ريتشارد مادن، والنجمة اليسيا كارا التى ارتدت فستان من الأبيض والأسود، وحذاء رياضى.

أما بيلى بورتر فظهرت على السجادة الحمراء بفستان أصفر وأسود، بخلاف دخولها "الفرعونى" للحفل محمولة من قبل 6 رجال، على الطريقة المصرية القديمة، كما أطلت هايلى بيبر بإطلالة مميزة من خلال فستان أبيض مفتوح من الظهر، فيما كانت إطلالة النجمة كاتى بيرى الأكثر غرابة اليوم، حيث ارتدت فستانا على شكل "نجفة"، ولفتت أيضا عارضة الأزياء الأمريكية ‏جيجى حديد الأنظار إليها بإطلالتها، بفستان مليء بالريش الأبيض، وهو نفس الأمر بالنسبة لجانيل موناى، التى ارتدت فتسانا بألوان الأسود والأبيض والوردى، مع "برنيطة" سوداء.