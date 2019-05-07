شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول عرض الأجزاء الجديدة من Star Wars و Avatar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طول انتظار، أعلنت شركة ديزنى للإنتاج السينمائى، عن مواعيد أفلامها المنتظر عرضها، والتى دخل بعضها بالفعل قيد التصوير والبعض الاخر ضمن مراحل الكتابة، والمقرر عرضهما فى السنوات القادمة بدور العرض العالمية.

وضمت القائمة التى كشفت عنها الشبكة موعد طرح الاجزاء القادمة من سلسلة أفلام Star Wars وسلسلة Avatar، والتى سيبدأ عرض أولى اجزائهما فى 17 ديسمبر عام 2021.

وبعد فيلمها الأكثر ربحاً فى التاريخ والذى وصل لإيرادات بلغت 2.8 مليار دولار فى شباك التذاكر العالمى عام 2009، قررت ديزنى طرح الجزء الثانى من فيلم Avatar فى ديسمبر 2021 بعد اقتراب الانتهاء من التصوير وبداية مرحلة المونتاج.



star wars

كما كشفت الشركة المنتجة عن موعد طرح الجزء الجديد من سلسلة أفلام Star Wars الذى يأتى بعنوان Untitled Star Wars، والمقرر عرضه فى 16 ديسمبر 2022 بدور العرض العالمية، ومن ثم توقيت عرض الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar فى 22 ديسمبر 2023، ومن ثم الجزء الرابع فى ديسمبر 2025، وبنهاية عام 2027 سيكون توقيت عرض آخر أجزاء السلسلة.

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وضم جدول العرض الذى نشرته الشركة المنتجة عبر حسابها الشخصى، توقيت عرض الجزء التالى من سلسلة أفلام Star Wars فى ديسمبر 2024، ومن ثم الجزء الذى يليه فى ديسمبر 2026.

ولم تكشف شركة ديزنى عن أسماء أو تفاصيل عن الأجزاء القادمة من سلسلة أفلام Star Wars و Avatar، واكتفت فقط بالكشف عن مواعيد طرح الأجزاء الجديدة.



جدول عرض الاجزاء



جدول الاجزاء الجديدة التى ستعرض

تعد سلسلة أفلام Star Wars من أعظم السلاسل تحقيقاً للإيرادات بعائدات وصلت لأكثر من 9.5 مليار دولار منذ عرض الجزء الأول عام 1977، بينما تخطت إيرادات فيلم Avatar حاجز الـ 2.8 مليار دولار عام 2009، مع توقعات بضعف الربح فى الجزء القادم عام 2021.

وتسعى شركة ديزنى بالمنافسة مع شركة مارفل التى طرحت فيلمها الأخير Avengers: Endgame ونجح فى تخطى حاجز الـ 2 مليار دولار خلال أيام قليلة مع توقعات بتخطى حاجز الـ 6 مليار دولار نهاية الشهر الحالى.