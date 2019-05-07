شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إسلام جمال يصفع ياسمين صبرى فى الحلقة الثانية من "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خلال الحلقة الثانية من مسلسل "حكايتى" كشفت الأحداث عن توتر العلاقات بين ياسمين صبرى (داليدا)، وإسلام جمال (حسام سليم)، حيث أنه يجسد دور أخوها الغير شقيق، فهو ابن الفنان جمال عبد الناصر من زوجته الأولى بينما هى من زوجته الثانية خلال احداث المسلسل، وذلك بعدما أرسل أحد الأشخاص إلية صورة جمعت بين ياسمين صبرى وأحمد صلاح حسنى، تسببت فى إشتعال غضب إسلام جمال، وواجها بهذه الصورة، وبالفعل اعترفت له أنها قابلت أحمد صلاح حسنى، والذى بدأت ملامح قصة الحب بينهما، وعن مواجهتها اضطر لصفعها لما تسبب لهم كعائلة من عار.

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تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة فى ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها فى تصميم الأزياء.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وآخرون.