شكرا لقرائتكم خبر عن فى ثانى حلقات "علامة استفهام".. محمد نجاتى يحل لغز جريمة قتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "علامة إستفهام" أحداث جديدة خاصة بعد طلب الضابط "ماجد" الذى يجسده محمد نجاتى، مقابلة "نوح الشواف" الذى يجسده محمد رجب واصطحبه "الدكتور سامح" الذى يجسده هيثم أحمد زكى، فى محاولة من الضابط فى كشف غموض لغز مقتل "صابر" والذى يجسده الفنان محمد على رزق داخل حمام المصحة النفسية فى اتهام غير مباشر بانه المتسبب فى قتله، ولكنه لم يستطع التعامل معه بسبب حالته النفسية الخطيرة .

وحاول الضابط "ماجد" استجواب زميل "صابر" الذى كان معه بشكل مستمر داخل المصحة خاصة بعدما وجدوه فاقد الوعى أمام الحمام الذى شنق فيه "صابر"، وبالفعل روى تفاصيل لحظاته الاخيرة قبل وفاته، وأفاد بأنه أجرى اتصال هاتفى بزوجته التى كانت تخونه جعلته فى حالة غريبة، مما جعله يتركه حتى يهدأ ليعود بعد قليل فيجده مشنوقا داخل الحمام.

وبنفس الوقت تأكد الضابط من هذه المعلومات بعد معرفته بوجود رسالة على هاتف زوجة "صابر" والتى قال فيها بأنه يسقبل على الإنتحار ليتم حل لغز جريمة القتل داخل الحمام بشكل شبه نهائى ولكن لم يكتشف سر علامات الاستفهام بالدم التى رسمت على الجدران داخل الحمام

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يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.