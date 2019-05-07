بعد السخرية من أغنية أصالة.. أمير طعيمة: "سعيد بيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على أغنية أصالة لأحد الكومبوندات. كتب طعيمة: "من الأغاني اللي سعيد جدًا بيها وبفتخر بيها، وخدت مني ومن فريق العمل وقت طويل جدًا". يُذكر أن الأغنية واجهت انتقادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.

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