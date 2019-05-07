فيديو| علي ربيع يواسي محمد صلاح على طريقة "فكرة بمليون جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان علي ربيع مقطع من أحد مشاهد مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي، وتظهر فيه صورة لمحمد صلاح، داخل غرفته.

وكتب ربيع عبر صفحته على تويتر: "متزعلش يا صلاح وألف سلامه عليك والله، احنا اللي هانخسر اننا مش هانشوفك في الماتش انهارده ألف سلامه عليك يا غالي".

ويلعب ليفربول مع برشلونة مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، ويغيب صلاح عن اللقاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة نيوكاسل