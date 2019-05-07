عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إن عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق سُيقام السبت المقبل في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشيعت أسرة الفنانة الراحلة جثمانها ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، في غياب نجوم الفن، إذ لم تحضر سوى الفنانة سلوى محمد علي، والدكتور أشرف زكي.

وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، وهي من مواليد عام 1939.