شاهد: إعلان تامر حسني كشف مرض هذا الفنان الشهير الذي اختفى عن الأضواء فجأة

كشف الفنان تامر حسني سراً عن الفنان مصطفى هريدي، الذي فاجأ الجميع بظهوره معه في إعلانه في رمضان لصالح إحدى شركات الاتصالات.

تامر حسني نشر مقطعاً من إعلانه في رمضان، الذي يجمعه مع مصطفى هريدي ليكشف سر عودته إلى الساحة الفنية، بعد اختفاء فترة طويلة عن الأنظار، قائلاً عنه: “الحقيقة انه اكتئب وسافر فجأة بس دلوقتي رجع يمثل وبقوة حبيبي يا درش نورت مكانك”.

ومن جانبه رد مصطفى هريدي على تعليق تامر حسني ليقول له: “أنا مش هقدر أوصف قد ايه تامر فرحني بوجودي معاه فعمل محترم وراقي لشركه محترمه وكبيره من كل قلبي بقولك بحبك يا صاحبي”.

وكان مصطفى هريدي شارك تامر حسني في الجزء الأول من فيلم “عمر وسلمى”، منذ حوالي 12 عاماً.