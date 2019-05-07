العاصوف يقتحم معسكر الإخوان مبكرًا

يقترب مسلسل العاصوف من فضح مخطط جماعة الإخوان المسلمين ونشاطهم السري في المملكة، وذلك من خلال تسليط الضوء على معسكر الجماعة الذي يعقد كل سنة في موسم الحج، وألقت الحلقة الأولى من العاصوف الجزء الثاني الضوء على التواجد الإخواني في المملكة، وكيف تسللوا إلى المملكة مستغلين موسم الحج للالتقاء بعناصرهم من الدول العربية، وبالرغم من أن مخيم الإخوان في الحج لا يتم فيه ذكر الأمور السياسية، بل يقتصر على الأمور الدعوية والمحاضرات، إلا أن العاصوف كشف عن وجود عدد من الشقق المجاورة للحرم المكي يعقدون فيها لقاءاتهم السرية للحديث عن الأمور والقضايا الخاصة بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن.

ويبدو أن الأحداث سوف تتصاعد وتيرتها بسرعة في مسلسل العاصوف الجزء الثاني، حيث تقترب الأحداث من دخول موسم الحج، ففي الوقت الذي يستعد فيه خال خالد حج بيت الله الحرام، أحجم ابن أخته عن مرافقته في هذه الزيارة لأسباب تتعلق بعمله الجديد ويترقب المشاهدون الأحداث في الحلقات التالية من مسلسل العاصوف؛ لمعرفة تفاصيل حادث جهيمان وكيف ستتم معالجته دراميًّا بصورة غير مسبوقة في الدراما السعودية. وتدور أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني، حول قصة الحادثة الشهيرة لاعتداء جهيمان وجماعته على المسجد الحرام بمكة المكرمة قبل 41 عامًا، ليعودوا بالحقبة الزمنية إلى عام وقوع الحادثة 1979، حيث دخلت مجموعة من الرجال إلى الحرم وأدخلوا أسلحة فردية في نُعوش أتوا بها بذريعة الصلاة على أصحابها، ويقودهم جهيمان العتيبي ومعه ما يفوق 200 رجل يحاولون السيطرة على مداخل المسجد الحرام، واحتلوا الكعبة المشرفة مُتخذين دعاية دينية لأسباب سياسية، كما هي عادة الخوارج والمستبدين على السواء، بحسب ما كشفه التريلر الدعائي للعمل، الذي يقوم ببطولته باقة من ألمع نجوم الدراما بالمملكة.