بالفيديو: عمرو أديب يصف نفسه بالمذيع الأعلى في الوطن العربي.. ويكشف قصة محاولة اعتداء أحمد الفشاوي...

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إنه المذيع الأغلى في الوطن العربي دون منافس، نظرًا لعمله في هذا المجال منذ سنوات طويلة وقدرته على الاستمرار.

وأضاف أديب في تصريحات تلفزيونية، أن سر النجومية في الإعلام هو أن يكون الإعلامي ذو شخصية ليس لها مثيل، موضحًا أنه يتعمد عدم قراءه التعليقات لكي يجنب نفسه أي مضايقات، معلقًا: ”مبحبش أنكد على نفسي“.

ورد أديب على الاتهامات الموجهة إليه بالمبالغة والتناقضات في آرائه، قائلًا: ”إلّي يطلع من القلب يوصل للقلب.. وبعدين أنا بغير رأيي زي أي بني آدم، مؤكداً أنه لا توجد مقابلة يتمنى إجراءها مع أحد، لأنه أجرى مقابلات كثيرة جدًا مع شخصيات مهمة، متابعًا: ”أنا عملت كل حاجة“.

وعن سبب محاولة الفنان المصري أحمد الفيشاوي ضربه، قال: ”لم يكن بالعقلية الجيدة، لكن أحمد الفيشاوي المفروض إن أنا إلّي مربيه“.

واعترف الفنان أحمد الفيشاوي، بأنه حاول ضرب الإعلامي عمرو أديب بعد انتقاده له، قائلًا: ”كنت عايز آخد حق أمي، بس سامحته خلاص وتغاضينا عن الموضوع“.

ويأتي ذلك بعد أن هاجم الإعلامي عمرو أديب الفنان أحمد الفيشاوي ووصفه بـ“قليل الأدب“، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ تدوينة جاء بها: ”أحمد الفيشاوي لم يعد مسؤولًا عن أفعاله أحمد الفيشاوي قليل الأدب“.

جاء ذلك تعليقًا على ما فعله الفيشاوي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عندما وصف شاشة العرض الموجودة على مسرح الافتتاح والتي كان من المقرر أن يعرض عليها فيلمه السينمائي الجديد ”شيخ جاكسون“ بلفظ خارج أمام الجميع على المسرح.