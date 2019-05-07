شاهد.. "ذا روك" يحتفل بعيد ميلاده الـ47 برفقة أطفاله

عبر الممثل الأمريكي داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، عن سعادته بقضاء الوقت وسط صغيراته والإحتفال بعيد ميلاده الـ47، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر ذا روك صورة من حفل عيد الميلاد ظهر فيها وهو يحمل طفلتيه تيا وجاسمين، وأمامهكعكة تتوسطها الشموع، وقال جونسون أن سعيد بقضاء الوقت مع أميراته الصغيرات رغم افتقاده ابنته الكبري سيمون.
وقال داوين مازحًا أن الصغيرات هن من قاما بخبز كعكة التفاح الخاصة بعيد الميلاد ووضعوا بها ثلاثة شموع مقابل عدد الساعات
يذكر أن آخر أعمال دواين جونسون هو فيلم "Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw"، والذي من المقرر عرضه شهر أغسطس المقبل، وشاركه البطولة كل من: جيسون ستاثام، إدريس إلبا، إيدي ماريسون، تيريزا ماهوني، ستيفاني فوجت، تأليف كريس مورجان، وإخراج ديفيد ليتش.
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