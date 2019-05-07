في ذكرى وفاة مطرب الجبهة .. أبرز المقتطفات في حياة الهمشري

الفنان رياض الهمشري من ألمع نجوم الغناء و التلحين في عصره، حيث بدأ رحلته في عالم الفن وهو في السادسة من عمره، ليستمر ويكون فرقة الشرقيات التى طاف بها العالم الأوروبي؛ من أجل نشر الفن العربي حيث حقق نجاحًا باهرًا، كما كان له دور في مسانده قضايا مصر و الوطن العربي حيال الأزمات التى مر بها من خلال تقديم عدد من الحفلات الفنية بدون أجر.

مشواره الفني

يعد رياض الهمشري، من مواليد محافظة القاهرة في 9 نوفمبر عام 1958، حيث بدأ مشواره الفني وهو في السادسة من عمره، وكان لخاله الفنان صلاح الهمشري، وكانت أغنية الورد جميل، هى أول أغانيه، بعدها نجح في اختبار الإذاعة و التلفزيون، ثم شارك في حفلات أضواء المدينة و أيضًا حفلات الموسيقار فريد الأطرش و عبد الحليم حافظ حيث شارك فيها و هو مازال طفلًا يغني التراث المصري و العربي القديم، كما أنه لقب بالطفل المعجزة عام 1969.

وسرعان ما انتشرت موهبته حتى وصلت إلى التلفزيون الياباني فسجلوا له عددا من الأغنيات وكان هذا تحت أشراف الفنان زكريا الحجاوى، ثم وقع عقد تسجيل 6 اسطوانات مع شركة موريفون (موريس اسكندر)، وخلال مشواره شجعته الفنانة أم كلثوم و كذلك ساعده الموسيقار محمد عبد الوهاب، وصلت وهبة رياض إلى الاوبرا حيث أدى بعض الاوبرات العالمية باللغات الإنجليزية والالمانيه والفرنسيه والروسية والإيطالية و ذلك تحت اشراف الدكتورة رتيبه الحفني، وكان رياض اصغر عضو عامل في جمعيه سيد درويش .

كما قام بتجسيد وغناء مسلسل قصة حياة الفنان الراحل محمد فوزى للإذاعة المصرية وكذلك مسلسل اذاعى أمام النجمة اسعاد يونس،

وكان لرياض دور و طني حيث قدم كل حفلات الجبهة المصرية بدون مقابل، الأمر الذي على أثره لقب بمطرب الجبهة، كما تقلد وسام الوطنية من الجيش الثاني الميداني وهذا آبان حرب الاستنزاف و من بعدها حرب أكتوبر، ثم حصل على البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، حيث كان الأول على دفعته في آلة العود، سافر إلى الخارج بعد حصوله على دبلوم الدراسات العليا.

بدأ رياض في اوروبا رحلة جديدة من النجاح، حيث كون فرقة موسيقيه غنائية مع الفنان فتحي سلامة بعنوان " شرقيات" والتى تجول بها معظم دول العالم الأوروبي، و طبعت أعماله على اسطوانات و شرائط و سجلت في الإذاعات الأوروبية، لاسيما الألمانية، وبعد عودته إلى أرض الوطن بدأ في أول شريط له بعنوان "هاتي" ثم تبعه اشرطه " قربينى و حبيبتى".

وبعد نجاحه الباهر في مجال التلحين، تهافت عليه المطربون لتلحين أغانيهم منهم على الحجار و مدحت صالح و محمد الحلو و محمد منير وكذلك، وايمان البحر درويش والمطرب اللبناني ربيع الخولي ثم اتجه الي تلحين اعمال للفنانين محمد فؤاد وعمرو دياب وهشام عباس وإيهاب توفيق وخالد عجاج وشيرين وانغام وغاده رجب وسميره سعيد وعامر منيب ونوال الكويتية ومصطفى قمر ووائل كفورى وديانا حداد، حتى اصبح من أشهر و أهم ملحني الوطن العربي.

وقام بتلحين نشيد الجيش المصري الرسمي عام 2003، وأيضًا احتفالات مصر بذكري نصر أكتوبر 2003 بحضور محمد حسني

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مبارك، رئيس الجمهورية وعدد من رجال الدولة، حيث لحن اوبريت شارك فيه العديد من المطربين المصريين والعرب، و وخرج من داخل مصر عن طريق تلحين اغنيات بكلمات سعودية وعراقية وترجمت بعض الحانه إلى التركية واليونانية.

ولم يصمت تجاه الاعتداء الإسرائيلي، حيث لحن اوبريت (القدس حاترجع لنا) التي شارك فيها عدد من الفنانين المصريين، ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الأغنية الجماعية (ايد على ايد) في افتتاح قنوات النيل للمنوعات، وكان له بصمة في عالم السينما المصرية أيضًا حيث وضع الموسيقى التصويرية والأغاني لعدد من الأفلام السينمائية منها (حرب الفراولة – خلطبيطة – ليه يا هرم – ليه خلتنى احبك) وكذلك المسرحيات مثل عفروتو وحكيم عيون.

زواجه

تزوج من غادة الهمشرى، واثمرث هذه الزيجة عن ولدان هما عمر و هشام.

جوائزه

شهادة تقدير من التلفزيون اليابانى، وسام الوطنية من الجيش المصري، وسام الشرف من الجيش المصري وكذلك ارفع اوسمة الجيش الثاني والثالث الميداني

وفي عام 1995 حصل رياض الهمشري علي جائزة اوسكار الفارس الذهبي عن احسن أغنية وهي أغنية راجعين للفنان عمرو دياب من وزير الاعلام صفوت الشريف و في عام 1999 علي جائزة احسن ملحن عربي من الجاليه المصرية بأمريكا، بالإضافة إلى تقلده عام 2000 جائزه احسن ملحن من قنوات النيل الفضائية المتخصصة المصرية من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وكذلك جائزة احسن ملحن من مجلة روز اليوسف المصرية وهي من أهم مجلات العالم العربي، كما حصل علي درع تكريم مهرجانات الشمال الدولية للبنان برعاية السيد رفيق الحريري في مهرجان كبير بلبنان، كما حصل على شهادات تقدير من منظمة التحرير الفلسطينية بالقاهرة، تكريمًا لجهوده الفنية جراء الأحداث المشتعلة في الوطن العربي في ذلك الوقت وكان أخر تكريم له عام 2007 من قبل مهرجان الإسكندرية الدولي الخامس للأغنية.

وفاته

توفي الهمشري في 7 مايو عام 2007، جراء أزمة قلبية عن عمر يناهز 48 عامًا في العاصمة اللبنانية بيروت، ليرحل عن عالمنا بعد مشوار طويل من الفن والعطاء داخل و خارج حدود الوطن العربي.