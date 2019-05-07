9 أدعية للنقشبندى تذاع لأول مرة على «القرآن الكريم»

أكد الدكتور حسن مدنى، رئيس شبكة البرنامج العام، والمشرف على شبكة القرآن الكريم، أن إذاعة القرآن الكريم تذيع لأول مرة 9 ابتهالات جديدة للشيخ سيد النقشبندى تعد مفاجئة لملايين المستمعين ومن ناحية أخرى أكد «مدنى» أن قرآن المغرب سيتم

اختياره بعناية شديدة وتقصر على عمالقة القراءة محمد رفعت، د. مصطفى إسماعيل، والحصرى ومحمود على البنا، والطبلاوى، وراغب غلوش، والمنشاوى، وغيرهم وتذيع حديثاً يومياً للشيخ الشعراوى فى الثانية صباحاً، وعلى مدىالشهر الكريم أحاديث لعلماء الأزهر الشريف حول نعمة الصيام وكيف تساهم هذه العبادة فى الارتقاء بالإنسان المسلم. ويتم حالياً الاستعداد لنقل صلاة العشاء والتراويح من مكة المكرمة. كما سيتم نقل العديد من الأمسيات الدينية على الهواء من المساجد الكبرى فى جميع المحافظات بالاضافة لحديث يومى للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.