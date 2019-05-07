9 أدعية للنقشبندى تذاع لأول مرة على «القرآن الكريم»

أكد الدكتور حسن مدنى، رئيس شبكة البرنامج العام، والمشرف على شبكة القرآن الكريم، أن إذاعة القرآن الكريم تذيع لأول مرة 9 ابتهالات جديدة للشيخ سيد النقشبندى تعد مفاجئة لملايين المستمعين ومن ناحية أخرى أكد «مدنى» أن قرآن المغرب سيتماختياره بعناية شديدة وتقصر على عمالقة القراءة محمد رفعت، د. مصطفى إسماعيل، والحصرى ومحمود على البنا، والطبلاوى، وراغب غلوش، والمنشاوى، وغيرهم وتذيع حديثاً يومياً للشيخ الشعراوى فى الثانية صباحاً، وعلى مدى
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