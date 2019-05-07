«عبدالدايم»: احتفالات الثقافة فى رمضان تبرز دور الإبداع فى بناء الإنسان

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة حريصة على تقديم ما يسعد جمهورها، ويفيد المجتمع لذلك وضعنا خطة خلال شهر رمضان المبارك ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الهوية، وتبرز دور الإبداع فى بناء الإنسان وتنمية الوعى وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها فى مختلف محافظات مصر، أبرزها ما تقدمه دار الأوبرا المصرية من سهرات عربية يحتضنها المسرح الصغير وتتضمن ملامح من التراث الموسيقى والغنائى مع نماذج من العادات والتقاليد التى تميزها لدول تونس، الكويت، المغرب، لبنان وبنجلاديش إلى جانب عروض على 6 مسارح اخرى بالقاهرة «الكبير، المكشوف، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية» والإسكندرية ودمنهور، تضم أمسيات موسيقية وغنائية ذات صبغة دينية إضافة إلى

عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى هذا إلى جانب استكمال فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا، وقالت عبدالدايم إن قطاع الإنتاج الثقافى يطلق احتفالية ليالى «هل هلالك» وتقام فى ساحة مركز الهناجر للفنون وتتضمن عروضاً لفرق البيت الفنى للفنون الشعبية وعدداً من الحفلات الفنية التى يحييها نجوم الطرب والإنشاد الدينى، إلى جانب فقرات متنوعة لفنون السيرك القومى بالعجوزة ومدينة 15 مايو وعروض الفنون الشعبية على مسرح البالون وعروضاً مسرحية بقاعة صلاح جاهين ومسرحى رمسيس والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ووضع البيت الفنىللمسرح عروضاً على 7 مسارح هى «القومى- السلام- الطليعة- الشباب- الكوميدى- الهناجر – الشمس» إلى جانب احتفالية فنية بمناسبة مئوية ثورة 1919 مع استمرار البرنامج التدريبى لمشروع ابدأ حلمك فى دفعته الثانية.

وقالت عبدالدايم إن صندوق التنمية الثقافية يحتفل بالشهر الكريم فى مواقعه الأثرية والتراثية ومراكز الإبداع تشتمل على حفلات موسيقية وغنائية، إنشاد دينى، معارض للفنون التشكيلية والخط العربى والحرف التقليدية، ورش عمل للأطفال بالإضافة إلى العروض السينمائية وعرض الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح، إلى جانب أمسيات فى بيت الشعر العربى، بيت المعمار المصرى ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، كما يقام عدد من العروض الفنية والثقافية بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

وتشارك هيئة قصور الثقافة الثقافة بأنشطة مكثفة بجميع قصور وبيوت الثقافة الممتدة جغرافياً فى أرجاء مصر تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية، إضافة إلى عروض فى المناطق الأثرية ومراكز الشباب والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدنى.