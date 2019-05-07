ظهور وائل نور فى شقة فيصل وغاده عبدالرازق تسافر للخدمة فى البيوت

تتواصل اليوم عرض حلقات مسلسلات رمضان، وتزداد الأحداث سخونة مع تطور الأحداث، مع الحلقة الرابعة لمسلسل السهام المارقة والذى يعرض على قناة النهار.. تواصل داعش جرائمها فيما يسمى بالدولة الاسلامية الإرهابية، حيث يواصل شريف سلامة أسلوبه الهمجى فى قتل الأبرياء ضمن الاحداث، أما هانى عادل فينكشف جزء من شخصيته، فهى يدعى أنه إرهابى لكن مشاعره الطيبة تكشفه، بينما تذهب شيرى عادل إلى بيت وليد فواز والذى يحاول إقناعها بأنها أصبحت ملكاً ليمينه وله الحق ان يعيش معها كزوجته، وهى الطريقة التى تكشف خلال الأحداث مساوئ التنظيم الإرهابى وما آل اليه.

بطولة شريف سلامة، وشيرى عادل، ودينا يوسف، وهانى عادل، وعائشة بن أحمد، وإخراج محمود كامل تأليف وانتاج معز مسعود.

وفى الحلقة الرابعة من مسلسل «حدوته مرة» تنطلق غادة

عبدالرازق والتى تجسد شخصية مرة من الريف إلى المدينة لتعمل خادمة فى منزل أحد الأغنياء عن طريق عبدالرحمن أبوزهرة، وتبدأ حياة جديدة تواصل خلالها محاولة الحفاظ على نفسها من الرجال الذين يحاولون التعدى عليها، خاصة أن لديها خلفية سيئة بعدما رأت أمها وهى صغيرة تبيع نفسها فى مقابل المال، وتستكمل مرة فى حكى حكايتها الصعبة والتى جعلتها تتنازل عن أشياء كثيرة من أجل كسب العيش وهو ما علمته لها أمها التى تجسد دورها وفاء صادق.

يشارك فى بطولته أحمد صيام مجدى كامل عايدة رياض، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وسلمى أبوضيف، وكارولين عزمى، وهاجر أحمد، ومحمد مهران، وكريم محجوب، وسماح

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السعيد، ومفيد عاشور، ومحمد أبوداود، وعبير منير، وعبدالرحمن أبوزهرة.

وفى مسلسل فكرة بمليون جنيه، يدخل على ربيع كلية هندسة خاصة بعد فشله فى دخول كلية الهندسة بسبب 4 درجات، وضمن التفاصيل تظهر علامات نبوغه كمخترع، وهو الأمر الذى يتم تناوله بشكل كوميدى ويكتشف والده صلاح عبدالله موهبته ويبدأ مشوار تحقيق أمنيته ليصبح مخترعاً شهيراً.

بطولة على ربيع وصابرين وصلاح عبدالله وسهر الصايغ، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحى، شريف يسرى، وإخراج وائل إحسان.

وفى مسلسل شقة فيصل يظهر فى الحلقة الرابعة لأول مرة الفنان الراحل وائل نور وهو آخر أعماله قبل وفاته، ويحاول إقامة مشروع مع أحمد فتحى، وهنا يتكتل الثنائى لمحاولة إقناع فيصل «كريم محمود عبدالعزيز» بأن يعمل معهما ليكون هذا هو السبيل الوحيد ليصبح مطرباً مشهوراً، كما يلتقى فيصل لأول مرة مع محمود الليثى الذى يعتبره مثله الأعلى فى الغناء.

المسلسل بطولة كريم محمود عبدالعزيز وآيتن عامر وصلاح عبدالله ونسرين أمين، إﺧﺮاﺝ: شيرين عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد صلاح العزب.