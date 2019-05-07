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دياب يفتتح خيمة مود سوينج التجمع بأجواء رمضانية

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يفتتح المطرب محمد دياب الخيمة الرمضانية "مود سوينج" يوم الجمعة القادم في ارض ناينتي افينو بالتجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، مع برنامج خاص ومتميز وضعه القائمون عليها يتناسب مع الجو الرمضاني و"لمة العيلة".

وقال احمد الديناري صاحب الخيمة ان محمد دياب

من المطربين أصحاب النجومية الكبيرة، كما إنه محبوب من كل الأعمار، والجمهور يتفاعل معه بإستمرار، ولذلك تم اختياره ليقدم حفل الافتتاح للخيمة التي تقام لأول مرة هذا العام في الهوا الطلق، وتعد من اكبر الخيم الرمضانية حيث تستقبل يوميا
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اكثر من 600 شخص، وخاصة الأطفال حيث تضم Kids Area ضخم، وسحور متميز بالإضافة إلي الأجواء الرمضانية الإحتفالية الموجودة يوميا بها".

وسيقدم دياب في الافتتاح العديد من أغانيه المتميزة، مثل "العووو" و"غمازات" و"الشحن فصل" و"حب دروشني" و"قلبت مرجحة"، وغيرها من الأغاني، ويذكر أنه يطل علي الجمهور أيضا من خلال الشاشة الصغيرة من خلال شخصية "سعد" في مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفي شعبان.

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