يفتتح المطرب محمد دياب الخيمة الرمضانية "مود سوينج" يوم الجمعة القادم في ارض ناينتي افينو بالتجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، مع برنامج خاص ومتميز وضعه القائمون عليها يتناسب مع الجو الرمضاني و"لمة العيلة".
وقال احمد الديناري صاحب الخيمة ان محمد ديابمن المطربين أصحاب النجومية الكبيرة، كما إنه محبوب من كل الأعمار، والجمهور يتفاعل معه بإستمرار، ولذلك تم اختياره ليقدم حفل الافتتاح للخيمة التي تقام لأول مرة هذا العام في الهوا الطلق، وتعد من اكبر الخيم الرمضانية حيث تستقبل يوميا
وسيقدم دياب في الافتتاح العديد من أغانيه المتميزة، مثل "العووو" و"غمازات" و"الشحن فصل" و"حب دروشني" و"قلبت مرجحة"، وغيرها من الأغاني، ويذكر أنه يطل علي الجمهور أيضا من خلال الشاشة الصغيرة من خلال شخصية "سعد" في مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفي شعبان.
كانت هذه تفاصيل خبر دياب يفتتح خيمة مود سوينج التجمع بأجواء رمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.