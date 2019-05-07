إيمي آدامز لم تدخل الجامعة ولا تحب الأضواء.. وأصبحت أغلى الممثلات في هوليوودموجز "الفن": الموت يغيّب...

ميرنا وليد - بيروت - ولدت إيمي لو آدامز في 20 آب/أغسطس عام 1974، هي ممثلة أميركية عرفت شهرة واسعة بأدوارها الكوميدية والدرامية، واستطاعت أن تبرز نفسها بقوة بحيث اختيرت ثلاث مرات في التصنيف السنوي، لأفضل الممثلات والأعلى أجراً في العالم. كما حصلت على جوائز عديدة منها ​الغولدن غلوب​، ورشحت لخمس جوائز ​أوسكار​ وست جوائز أوسكار للسينما البريطانية.

طفولتها وايمانها

ولدت ​إيمي آدامز​ في مدينة فيسينزا بإيطاليا ، هي الطفل الرابع من سبعة أولاد. في طفولتها تربت ايمي آدامز على تعاليم كنيسة مورمون، حتى طلق والداها في عام 1985 وغادرت الكنيسة ولم تعد متمسكة بمعتقدات دينية، وقالت في هذا النطاق إنها تقدر تربيتها على الحب والعطف.

بعد الانفصال، انتقل والدها إلى أريزونا وتزوج مرة أخرى، في حين بقي الأطفال مع أمهم. أصبحت والدتها لاعبة كمال للأجسام وكانت تأخذ الأطفال معها إلى الصالة الرياضية حين تتدرب. تصف إيمي آدامز نفسها على أنها كانت "طفلة متشددة"، وقالت إنها كانت دائماً تفتعل المشاكل مع الأطفال الآخرين. وبعد تخرجها من المدرسة لم تكمل إيمي دراستها في الجامعة ولم تتخصص في أي مجال، ما أوقع والديها في خيبة أمل، إلا أنها كانت تعلم أين تريد أن تكون في المستقبل، فلجأت إلى المسرح وإلى رقص الباليه كنوع من التعبير والإقتراب الى عالم التمثيل، الذي احترفته في ما بعد.

بداياتها

منذ صغرها أحبت إيمي آدامز اعتلاء المسارح فاحترفت رقص الباليه ، ولكن في عمر الـ 18 عاماً، وجدت المسرح الموسيقي مناسباً لها ولشخصيتها بشكل أفضل. فعملت في مسرح محلي من عام 1994 إلى عام 1998. ظهرت لأول مرة في فيلم بدور مساند في Drop Dead Gorgeous عام 1999، وبعد أن انتقلت إلى لوس إلى جانب ​ليوناردو دي كابريو​، لكنها بقيت عاطلة عن العمل لمدة عام بعد ذلك، حتى حصلت بعدها على دور في Junebug عام 2005.

في عام 2007 ، لعبت فيه إيمي آدامز دور أميرة في الفيلم الموسيقي Enchanted، وحظيت بنجاح كبير في هذا ثم شاركت في أفلام عديدة، مثل The Fighter و The Master.

في عام 2013، بدأت تصوير فيلم ​Lois Lane​ كنوع من الأفلام الخارقة، وتم وضعها في DC Extended Universe. فازت بجائزتين ذهبيتين متتاليتين كأفضل ممثلة عن فيلم ​American Hustle​، وعن دورها في فيلم Big Eyes عام 2014.

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حياتها العاطفية

التقت إيمي آدامز بالممثل والرسام ​دارين لو غالو​ في صف تمثيل عام 2001 ، وبدآ يخرجان سوياً منذ تلك الفترة، بعد أن تعاونا في فيلم قصير بعنوان Pennies.

طلب دارين يد أيمي في عام 2008 ، وأنجبت ابنتهما أفيانا، بعد ذلك بعامين.

وبعد مرور سبع سنوات على خطوبتهما ، تزوج الثنائي في احتفال خاص في مزرعة بالقرب من سانتا باربارا بكاليفورنيا. وقالت إيمي آدامز في عام 2016 إنها تقدر التضحيات العديدة التي قدمها لو غالو لأسرتهما، وقد وصفت حياتها العائلية بأنها "بسيطة إلى حد ما"، وقالت إن روتينها ينطوي على الذهاب إلى العمل، وأخذ ابنتها إلى الحديقة، والاستمتاع بليال هادئة مع زوجها.

​​​​​​​إيمي آدامز لا تحب الأضواء

تقول إيمي آدامز إن الشهرة ليست أساسية في حياتها، وتقول إنه "كلما عرف الناس أكثر عني ، فكلما صدقوني أقل في تأديتي لأدواري وشخصياتي". تبذل آدامز جهداً لتظل غير متأثرة بشهرتها، معتقدة أنها ستعيق قدرتها على لعب الأدوار بأمانة.

​​​​​​​إيمي آدامز الأعلى أجراً

صنفت مجلة ​فوربس​ إيمي آدامز من بين الممثلات الأعلى أجراً في العالم ، حيث حققت أرباحاً تزيد عن 13 مليون دولار في عام 2014 وعام 2016 ، وأكثر من 11 مليون دولار في عام 2017. وقد أبرزتها المجلة في قائمة المشاهير المئة في عام 2014 ، كما صنفتها من بين الممثلات الأقوى في العمل. في ذلك العام أيضاً، تم اختيارها من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة تايم. وقد إستلمت إيمي آدامز نجمة على ممشى المشاهير في ​هوليوود​ في عام 2017، وفي العام نفسه حققت أفلام آدامز أكثر من 4.7 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وتم تصنيفها ضمن الممثلات الأكثر بيعاً في شباك التذاكر.