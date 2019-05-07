ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: الموت يغيّب محسنة توفيق وهكذا علقت إليسا على أداء نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور وكارين رزق الله موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية هكذا علقت إليسا على أداء نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور وكارين رزق الله خاص الفن- سلافة معمار تتورط بشكل عاطفي مع شاب يصغرها عمراً وفاة الممثلة المصرية محسنة توفيق خاص الفن- ندى أبو فرحات : لهذا السبب إخترت "الكاتب" ممثلة مصرية تتعرض لحادث سير خطير.. وهذه حالتها الصحية- بالصور التصريح الأول للأمير هاري بعد ولادة ابنه..شاهدوا ردة فعله- بالفيديو المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": الموت يغيّب محسنة توفيق.. وهكذا علقت إليسا على أداء نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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