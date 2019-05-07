الكاتب أول عمل عربي عرض أول على نتفليكس فماذا قال باسل خياط دانييلا رحمة وصناعه؟

ميرنا وليد - بيروت - بدأ عرض مسلسل ​الكاتب​ على المنصة العالمية "نتفليكس" تزامنا مع عرضه على عدد من الشاشات العربية، في اول يوم من ايام شهر رمضان المبارك، وعقدت شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج ​جمال سنان​ مؤتمراً صحفياً بحضور نجمَي مسلسل "الكاتب"، الممثل السوري ​باسل خياط​ والممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​، إلى جانب كاتبة العمل ​ريم حنّا​ والمخرج ​رامي حنّا​.

"الكاتب" أول عمل درامي عربي يُعرض عرضاً أول خلال شهر رمضان عبر نتفليكس، وأصبح متاحاً للمشاهدة أمام روّاد الشبكة في 190 دولة في العالم.

وعبّر صناع العمل عن سعادتهم بهذا الحدث الاستثنائي، وإعتبر المنتج جمال سنان أن الكاتب عمل مميز وفيه كل عناصر النجاح والقوة، وأشاد بقلم ريم حنا وببطله باسل خياط الذي وصفه بـ"وحش الشاشة العربية".

وأشار سنان إلى أن العمل سيكون عرضه متوفراً في ١٩٠ بلداً حول العالم وهو مترجم إلى عدد من اللغات، من خلال شبكة نتفليكس.

بدوره إعتبر الممثل باسل خياط ان ريم حنا اسم يتجاوز في تاريخ الدراما العربية أية إشادة بها وأن أعمالها تتحدث عنها، وإستذكر أن المخرج رامي حنا كان سبباً لدخوله الى معهد التمثيل في سوريا، وبذلك اعتبر ان هناك ارتباطا زمنيا وإنسانيا بينهما.

وشكر باسل الشركة المنتجة على كل المجهود الذي قامت به، كذلك الممثلة دانييلا رحمة التي إعتبر أنها تخطت انها جميلة وأصبحت مشروع ممثلة، وقصد بكلامه هذا انها ستستمر لسنوات طويلة في التمثيل.

Advertisements

وبعد أن أثارت الزميلة هلا المرّ موضوع تفوق الممثل السوري على الممثل اللبناني واللغط الذي حصل بالايام الاخيرة حول الأمر، انتقد الممثل باسل خياط من يثير هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا انه من غير المنطقي ان يصنف الممثل بحسب جنسيته، كما اعتبر المنتج جمال سنان ان كل شخص من فريق العمل له جنسيته التي يفتخر بها ولا يجب إلغاء اي احد، وعلى الفن أن يجمع وألا يفرق.

الكاتبة ريم حنا عبرت عن سعادتها بإجتماعها للمرة الاولى مع شقيقها رامي حنا في عمل درامي، كما اشادت بالمنتج جمال سنان ومعاملته لصناع العمل، معتبرة انه المنتج الاقوى عربيا، كما إعتبرت ان مسلسل الكاتب هو 90 % لبناني (ردا على اعتبار البعض ان الدراما العربية المشتركة تجاهلت الممثل اللبناني).

الممثلة دانييلا رحمة تحدثت بحماسة عن العمل، وإعتبرت نفسها محظوظة بوجودها مع شركة الانتاج لأنها تقوم بخطوة التمثيل التي كانت تحلم بها منذ الصغر. وقالت :"عندما كنت أقرأ النص وإكتشفت أن هناك جريمة، خفت من مقارنة الجمهور مع قصة مسلسل "تانغو"، ولكن أنا لليوم مصدومة بالقصص التي نصورها، وباسل يقدم شيئاً لم نره من أي ممثل عربي وستصدمون بشخصيته".

لمشاهدة الألبوم كاملا اضغط هنا