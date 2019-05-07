في الـ Met Gala.. ليدي غاغا تتعرّى وبيلي بورتر يعود إلى العبودية

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف أن السجادة الحمراء في الـ ​Met Gala​ تقدم بعضًا من أكثر الأزياء والإطلالات جرأةً في العام.

وقد شهد الحفل السنوي هذا العام، بعض الإطلالات الغريبة التي نستعرضها لكم.

لنبدأ أولاً بإطلالة النجمة ​ليدي غاغا​ التي تحرص على الظهور بإطلالات غريبة في أغلب المناسبات، لتتمكن مؤخراً من إشعال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العالمي بالملابس الأربعة التي ارتدتها في هذا الحفل.

عند وصول غاغا إلى الحفل أطلت بفستان "فوشيا" مع ذيل طويل حمله العديد من الرجال الذين ظهروا بالبدلات الرسمية، بعد ذلك خلعت ليدي غاغا ثوبها لتكشف عن فستان أسود بدون حمالة، حاملة بيدها مظلة.

لم تكتف غاغا من إبهار عدسات الكاميرات هنا، بل قامت بإزالة هذا اللباس أيضًا لتكشف عن فستان وردي آخر، لتقوم في النهاية بتجريد نفسها من ملابسها الداخلية أكثر.

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لا يمكن التحدّث عن أغرب الإطلالات إلا وللممثل "​بيلي بورتر​" حصة بذلك، إذ ذهب مع المظهر المجنح الذي ترتديه ديانا روس في فيلم منذ عام 1975 حيث تلعب دور مصممة أزياء.

وقد تم تصميم أجنحة طويلة والبدلة كانت مصنوعة من الترتر. ولفت بورتر إلى أن الأمر استغرق منه خمس ساعات لا أكثر من أجل الاستعداد لدخوله المذهل.

واللافت أن بورتر أكمل إطلالته المستوحاة من مصر بنقله من قبل ستة رجال يرتدون سراويل ذهبية وأحذية رياضية، وطريقة النقل هذه كنا نراها أيام العبودية عند الفراعنة.

أما مغنية الراب ​كاردي بي​ فارتدت فستاناً من اللون الـ "برغندي"، امتد بشكل دائري حولها وهو مبطن بالكامل. وقد استغرق هذا الفستان المزين بالريش أكثر من 2000 ساعة.

لـ ​كايتي بيري​أيضاً بصمة ضمن الإطلالات الأكثر غرابة على سجادة الـ Met Gala، حيث أطلت كالثريا مع شموع كهربائية.

النجم ​Harry Styles​ ظهر بلوك مستوحى من الفلامنكو من توقيع غوتشي، وحرص النجم في هذه الإطلالة على إظهار حلمات صدره، لأن منطقة الصدر صنعت من الشيفون.