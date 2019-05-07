كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام ساخرًا من أوس أوس: "فوزي القرد شبهك أوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا بينه وبين ابطال العمل.

حيث التقى محمد امام، بالفنان كريم محمود عبدالعزيز، وأوس أوس، بالقطار، بعد الهروب من قوات الشرطة، ضمن احداث الحلقة الأولى.

وفي هذا السياق تعرض ابطال العمل لى بعضهم، في لقطة ساخره قال "هوجان"، انه حزين على فقدان "فوزي القرد"، مشير إلى أن اوس اوس والذي يجسد شخصية طحورس"، يشبه القرد.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.