كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عرض الحلقة الثانية.. "بدل الحدوتة تلاتة" يتصدر ترند تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "بدل الحدوتة تلاتة" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث ضمن أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع.

ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل التي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم بمشاركة والدها سمير غانم.

مسلسل "بدل الحدوتة ٣" تنتجه شركتي روزناما هشام جمال وسينرجي تامر مرسي، وهو من تأليف شريف نجيب وأيمن وتار، ويخرجه خالد الحلفاوي، وهو عبارة عن ٣ مسلسلات منفصلة تبلغ مدة عرض كل منها ١٠ حلقات، ويشارك دنيا في المسلسلات الثلاثة سمير غانم وأحمد رزق وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف.