كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سخرية من "الفيل الأزرق" و"تراب الماس" في الحلقة الثانية من "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخرت الفنانة هنا الزاهد من فيلم "تراب الماس" ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث طالبت زوجها "سيد"، بقتل رجل العصابات "السحاوي" بعد استدراجه، ووضع تراب ماس في مشروب له، كما حدث في الفيلم المأخوذ عن رواية لأحمد مراد بنفس الاسم، بدوره سخر محمد عبدالرحمن من فكرة هنا، واعتبر أنها متأثرة بفيلم "الفيل الأزرق" المأخوذ أيضًا عن رواية بنفس الاسم لأحمد مراد.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).