كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ابن أصول" يصعد بحمادة هلال إلى قوائم تريندات جوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر مسلسل "ابن أصول" قوائم تريندات جوجل، اليوم الثلاثاء، بعد عرض أولى حلقاته أمس الاثنين على قنوات DMC والتى انتهت بوجود شخص ملثم مع حمادة هلال فى السيارة كان مختفيًا بها ثم رش فى وجهه مخدر بعدما أكد له أنه سيدفع الثمن.

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل "ابن اصول" بظهور حمادة هلال (هشام) ثريًا للغاية لامتلاكه شركة ألماظ هو ووالدته بالإضافة إلى عدة محلات ذهب، ورغم غناه الفاحش بصحبة والدته (سوزان نجم الدين) إلا أنه يعانى من طمع والده الذى يلعب دوره (أحمد حلاوة) حيث يطلب منه أموالاً دائمًا بسبب حبه للنساء وجريه ورائهن ما تسبب فى انفصاله عن والدة حمادة هلال حينما كان طفلاً وخانها مع الشغالة.

وخلال أحداث العمل ورغم المحبة الشديدة الذى يكنها حمادة هلال لوالدته إلا أنه يعانى من أزمات متكررة بسبب جمالها الذى يجعلها مطلب للعديد من العرسان الذين يرغبون من الزواج منها لجمالها وحسبها نظرًا لأنها من عائلة من ذوي الحسب والنسب فى الشام بالإضافة إلى جمالها الشديد، وخلال الحلقة الأولى من المسلسل تقدم عريسان لها ما تسبب فى خلاف بين حمادة وبينها لغيرته الشديدة عليها.

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.