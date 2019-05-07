كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الثانية تكشف سر تسمية محمد رمضان ب"زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، الحلقة الثانية من مسلسل "زلزال" عبر قناة mbc الفضائية، وتضمنت نجاة "محمد حربي" محمد رمضان الابن، من الموت مع أسرته بعد انهيار منزلهم في الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، والعثور عليه حياً تحت الأنقاض لمدة 3 أيام، فيطلق عليه لقب "زلزال.

يذهب "محمد" للعيش في بيت "عم غبريال" سامي عبد الحليم، بعدما يصبح وحيداً بلا أهل، ويعمل في بعض الحرف المتواضعة كبيع غزل البنات وتحضيرات الأفراح، ويقع في حب "أمل" هنادي مهنى ابنة "خليل السواح" ماجد المصري، أحد التجار الأثرياء في منطقة "العياط".

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون، وهو من إنتاج تامر مرسي.