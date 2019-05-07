كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سليم الأنصاري ينجو من الغرق ويعود لمصر بـ"كلبش3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحقلة الثانية من مسلسل "كلبش"، الجزء الثالث، بطولة الفنان امير كرارة، اجواء من الاثارة والتشويق.

وتفاجئ الجمهور بعوده سليم الانصاري الى الحياة مرة اخرى، بعد عثورمركب عليه وقامو بانقاذه، ولكن هذه المركب تتجار في الاعضاء البشرية.

وفي هذا السياق، اتحد مواطن جزائري مع سليم، واخبره بحقيقه المركب، وقام بالشجار مع العاملين بالمركب، واعادة المواطنين الى ارض الوطن.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.