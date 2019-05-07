كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليون ونصف مشاهدة لـ أحمد السقا وتامر حسني فى أولى حلقات "ولد الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت أصداء الحلقة الأولى من مسلسل " ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، تحلق بعيدا فى الدراما، وذلك بعد عرضها أمس، محققه عدد مشاهدات كبير علي مواقع السوشيال ميديا، خاصة بعد ظهور نجم الغناء العربي تامر حسني كضيف شرف، فى أولي مشاهد العمل ، مجسدا شخصية بائع " جلايب صعيدى" ، يدعي محمود شلبي، دعما منه لأصدقاء عمره النجم أحمد السقا والمخرج محمد سامي وصناع العمل.

وحصد المشهد علي مليون ونصف مشاهدة علي صفحة شبكة قنوات mbc، كذلك حققت مليون مشاهدة علي قناة اليوتيوب mbc ، ومن المتوقع زيادة المشاهدات تباعا خلال الساعات المقبلة، إذ ينتظر الجمهور عرض الحلقة الثانية المقرر عرضها فى الثامنه مساء علي شاشة mbc مصر.

"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها السقا في المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية، حيث يجسد السقا شخصية "عيسى" مدرس التاريخ.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا: محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.