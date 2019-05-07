وفاة مايا كوجك المذيعة السورية الشابة وآخر ما كتبته كان صادماً

توفيت المذيعة السورية الشابة مايا كوجك عن عمر 30 عاماً، وقام خطيبها المخرج وضاح شاهين بكتابة نعي دون أي يوضح أسباب الوفاة.

وكتب وضاح عبر حسابه الخاص على الفايسبوك " خطيبتي الإعلامية مايا كوجك في ذمة الله ..الله يرحمك...خرس اللسان...الله معك يا أجمل ذكرى".

بدورها الإعلامية السورية رائدة وقاف نعت مايا قائلةً: " مايا كوجك الصبية الرائعة والمذيعة اللطيفة ..استعجلتي الرحيل يا غالية..الرحمة لروحك النقية".

وقد ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ مايا كانت تعاني من مرض عضال، وأنّ جسدها لم يتمكّن من تحمّل تبعات العلاج.

يذكر أن آخر ما كتبته مايا قبل أسابيع عبر حسابها الخاص على فايسبوك " كانو الفيس بوك برعاية عزائيل اليوم مدري كام بوست عن ناس متوفية مع تاغ طلعلي .... ومن فضولي فتت عبروفايلاتن و تفاعلت مع بوستاتن وحسيت حالي بعرفون وزعلت علين وكلن شباب بعمر الورود ...وكانو روحهن طلبت الرحمة و الفاتحة الله يرحمهن والله يرحمك يا ابي. يارب ترحمنا و طول بعمر الناس لي منحبا وما تفرجينا فيون مكروه".