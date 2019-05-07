تنصيب ياسمين صبري سفيرة في الإسكندرية

احتفلت قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية، ببدء فعاليات مبادرة الإسكندرية صديقة للبيئة، بحضور النجمة ياسمين صبري التي تم تنصيبها كسفيرة شرفية لهذه المبادرة من قبل السيدة جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وحضر الحفل عدد من نجوم المجتمع منهم ممثل من الاتحاد الأوروبي، ومن وزارة البيئة المصرية.

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وقالت ياسمين صبري بعد تنصيبها: «تشرفت باختياري سفيرة شرفية من السفارة الفرنسية لحماية البيئة في مدينتي الأم الإسكندرية، ولم أتردد في المشاركة لأهمية الأمر، وأنه ليس لدينا إلا أرض واحدة ولا خطط ولا أرض بديلة فقررت التحرك والتحدث باسم هذه المبادرة، وذلك بحسب بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي...

وفى سياق آخر تستكمل ياسمين صبري تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «حكايتي» تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، والذي تخوض به أول بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية.