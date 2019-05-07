شريف مدكور في مرحلة الطفولة... هكذا خطف الأنظار بجماله في السابعة من عمره

شارك الإعلامي شريف مدكور جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على إنستقرام، بصورة له من طفولته، ويتراوح عمر الصورة ما يقرب من 40 عاماً؛ حيث ظهر شريف بالصورة وهو في عمر 7 أو 8 سنوات.

جمهور ومتابعو شريف مدكور تفاعلوا مع صورته بشكل كبير للغاية، وكانت أغلب التعليقات عبارة عن دعاء لشريف مدكور لتخطي الأزمة التي يعيشها حالياً، وهي إصابته بورم في القولون.

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على ناحية أخرى، أجرى شريف مدكور العملية الجراحية بأحد المستشفيات المصرية، على يد أحد الأطباء المصريين، وقام باستئصال الورم الخبيث، وكان عدد من أصدقائه معه بالمستشفى، وأعلنوا عن دخول شريف للعمليات وتمنوا من كافة محبيه الدعاء له لإتمام شفائه.

يشار إلى أن شريف مدكور، من المقرر أن يرقد بالمستشفى عدداً من الأيام للاطمئنان على حالته الصحية وإتمام شفائه، وهذا ما وافق عليه فوراً بعد رأي الأطباء المعالجين له، والذين قرروا أن يتابعوه بشكل دوري بالمستشفى.