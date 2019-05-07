سارة نخلة: "أتمنى لأحمد عبدالله محمود واحدة تشيله على رأسها!"

«بمناسبة أن أول رمضان، وأنا سنجل بعد 4 سنوات وكام شهر زواج، انتهت بكامل إرادتي، بتمنى له ربنا يوفقه ويسعده، وبرضو مهما كان، ومهما حصل، ومهما كنت متضايقة عشان الحوار طول، وما انتهاش بهدوء، وعشان لسه مش راضي يطلق لغاية النهارده، بس العشرة والعيش والملح بتخليني أتمنى له كل خير في حياته، ربنا يعوضه ويبعتله بنت تانية تقدر تسعده وتهنيه وتشيله على دماغها، وتبقى أحسن مني كمان».

وأضافت سارة: «عشنا أيام صعبة وحلوة ومتعبة، ضحكنا وبكينا في حضن بعض، ابتدينا من الصفر وأقل، أحيانًا كتير عدت علينا أيام مش سهلة خالص، انكسرنا مع بعض، ووقفنا تاني مع بعض، عشنا أيام نجاح وصعود حلوة، عمرها ما تتنسي، والحمدلله بشهادة الدنيا كلها وبشهادته برضو، كان وشي حلو عليه، وقدمي كان قدم خير، ويارب يفضل الخير مرافق دربه، بعد ما أنا مشيت ولآخر العمر، حاولت أعدي كتير عشان المركب تمشي بس ربنا كاتب إن المركب تقف في نفس اليوم اللي اتقابلنا فيه بعد 4 سنين بالضبط باليوم وبالدقيقة، أنا مش هتكلم تاني في حياتي الشخصية أبدًا، وحبيت يكون دا آخر بوست في الموضوع دا».

وأضافت سارة: «أنا ماشية في قضية الطلاق وقريبًا الموضوع يخلص، إن شاء الله، إحنا بنتقابل في أي لوكيشن عادي، إحنا في الآخر زملاء وأصدقاء قبل ما نكون زوجين في يوم من الأيام، لكن له كل الاحترام، أنا وهو ما اتفقناش وبس، وكل حاجة قسمة ونصيب، لأول مرة هفطر لوحدي وأجهز الفطار لنفسي، وأتفرج على شغلي، عندنا إجازة يوم واحد وهنكمل تصوير في رمضان، أكيد فيه غصة أني بعيدة عن أهلي بشتغل وبعافر بس إنهم فخورين بيا، وفرحتهم بس يشوفوا اسمي على التليفزيون، أكتر حاجة بتفرحني وبتنسيني التعب وكل سنة وإنتو طيبين يارب، ويارب المسلسل يعجبكو ودوري يعجبكو».

يشار إلى أن الفترات الماضية شهدت خلافات كبيرة بين أحمد عبدالله محمود وسارة نخلة، وصلت لساحات أقسام الشرطة، وقامت سارة برفع قضية طلاق من أحمد عبدالله محمود، بسبب تضررها من الحياة معه.