صورة ليسرا وهي ترتدي الحجاب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة يسرا ظهرت من خلالها بجانب المنتج أحمد السبكي، وكانت ترتدي خماراً، وأثار ارتداؤها لهذا الحجاب تساؤل الكثيرين ممن نشروا الصورة عن سبب ظهور يسرا بهذا الشكل.

وأكدت بعض المصادر أن يسرا قد بدأت تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام» مع الفنان آسر ياسين والمخرج ماندو العدل، وحضر التصوير في أول أيامه المنتج أحمد السبكي، والمنتج جمال العدل الذي حضر لموقع التصوير لتهنئة نجله بالفليم الجديد، وحرص أيضاً على تهنئة أبطال الفيلم، وهم أمينة خليل وبيومي فؤاد والكاتب إبراهيم عيسى مؤلف الفيلم.

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يشار إلى أن ظهور يسرا بالحجاب لم يكن الأول فقد ظهرت به من قبل في مسلسل الحساب يجمع عندما كانت تقدم شخصية نعيمة.

وكان من المقرر أن تخوض يسرا السباق الرمضاني الجاري، ولكن توقف التحضير لمسلسلها في اللحظات الأخيرة.

وكان آخر أعمالها مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، والذي شاركت في بطولته بجانب أحمد حاتم ونجلاء بدر وعرض على الشاشات خلال الموسم الرمضاني الماضي، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً بالرغم من عرضه على بعض الشاشات المشفرة.