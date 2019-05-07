بعد تعاونهما سوياً.. تعرفوا على رأي فاندام في محمد رمضان

فاجأ النجم محمد رمضان جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمقطع للنجم العالمي فاندام يتحدث من خلاله عن محمد رمضان، ويكشف عن وجهة نظره في رمضان فنياً وإنسانياً.

وقال فاندام في الفيديو: «يا محمد يا رمضان، كيف حالك، كان عملي معك شيئاً عظيماً، وأشكرك على كرم ضيافتك، واستقبالي المميز؛ فأنت فنان متميز تملك وجهاً تمثيلياً جيداً وجسماً جيداً، ومن الممكن أن نلتقي في عملٍ جديدٍ قريباً إن شاء الله».

وعلق محمد رمضان على الفيديو الذي نشره، وقال: «شهادة عظيمة من نجم عالمي كبير، اتربيت على أفلامه، فان دام، انتظروا مفاجآتنا».

الجدير بالذكر، أن محمد رمضان وفاندام قد قدما حملة دعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية، وحققا من خلاله نجاحاً كبيراً، وتداول الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان بسبب النجم العالمي فاندام.

Advertisements

يشار إلى أن محمد رمضان يخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل «زلزال»، للكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم، من بينهم: نسرين أمين، وحلا شيحة، وماجد المصري، ومحمود حجازي.



شاهدي الفيديو :

https://www.facebook.com/watch/?v=586932058482686