وفاة الفنانة محسنة توفيق عن عمر يناهز 79 عاماً

توفيت في الدقائق الأولى من الثلاثاء السابع من مايو الممثلة محسنة توفيق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاماً.

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أنه سوف تشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

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يذكر أن محسنة توفيق من مواليد 29 ديسمبر عام 1939، واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في عدد من أشهر أفلامه، ومنها «إسكندرية ليه» و«العصفور» و«الوداع يا بونابرت»، ومن أشهر أعمالها التليفزيونية «ليالي الحلمية» و«الشوارع الخلفية» و«الوسية» و«أم كلثوم».

وكان آخر أعمال محسنة توفيق مسلسل «المرسى والبحار» مع يحيى الفخراني عام 2005.

آخر ظهور لمحسنة توفيق كان أثناء حضور تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في فبراير الماضي، وحرصت على الحضور رغم تمكن المرض منها بشكل واضح.