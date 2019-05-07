توفيت في الدقائق الأولى من الثلاثاء السابع من مايو الممثلة محسنة توفيق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاماً.
وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أنه سوف تشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.
اقرئي أيضا : تامر حسني يظهر بمسلسل «ولد الغلابة» ويرفض الحصول على أجر
يذكر أن محسنة توفيق من مواليد 29 ديسمبر عام 1939، واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في عدد من أشهر أفلامه، ومنها «إسكندرية ليه» و«العصفور» و«الوداع يا بونابرت»، ومن أشهر أعمالها التليفزيونية «ليالي الحلمية» و«الشوارع الخلفية» و«الوسية» و«أم كلثوم».
وكان آخر أعمال محسنة توفيق مسلسل «المرسى والبحار» مع يحيى الفخراني عام 2005.
آخر ظهور لمحسنة توفيق كان أثناء حضور تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في فبراير الماضي، وحرصت على الحضور رغم تمكن المرض منها بشكل واضح.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة محسنة توفيق عن عمر يناهز 79 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.