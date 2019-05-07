جمال سنان: هذا سلاحي لنجاح "الكاتب".. وأرفض التعصّب بين الفنانين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُنافس المنتج جمال سنان، صاحب شركة "إيغل فيلمز" في السباق الدرامي الرمضاني الحالي عبر مسلسلات "بروفا" و "الكاتب" و"أسود" بحبكات درامية وكوميدية تناسب الشهر الفضيل. وتحدّث سنان لـ"فوشيا" عن عرض مسلسل "الكاتب" على شبكة "نيت فليكس" العالمية، ومدى أهمية عرضه والأصداء المتوقعة خاصةً وأنه سيكون بأكثر من لغة. كما أبدى المنتج اللبناني رأيه لما تتعرّض له الدراما اللبنانية في الوقت الحالي من ظهور التعصب تجاه الفنانين، متطرقًا للحديث أيضًا عن إمكانية وضع شروط تجاه الفنانين المشاركين معه بعدم تفاعلهم مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حال تعرّضوا للاستفزاز، حتى لا يؤثر ذلك على أدائهم.

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