ميغان ماركل تضع مولودها بحضور الأمر هاري

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وضعت دوقة ساسكس ميغان ماركل ولي العرش السابع للعائلة المالكة في بريطانيا من زوجها الأمير هاري. حيث أنجبت يوم أمس الاثنين مولوداً ذكراً وصفه والده بأنه ”جميل للغاية“ في حديثه للصحفايين. حيث عبّر عن تقديره لدور المرأة وقدرتها على الانجاب واستيلاد الحياة، قائلاً: "الأمر مذهل وأنا فخور بزوجتي وبكل أب أو ولي أمر يقول إن طفله مذهل. هذا الطفل جميل للغاية“. علماً أنه حضر عملية الولادة التي جرت في منزلهما حيث تتواجد أيضاً دوريا راجلاند والدة ميغان. Advertisements ولقد نشرت صفحة دوقي ساسكس الخاصة على "إنستغرام" أن هاري وميغان قد رُزقا بطفلهما البكر في صباح يوم 6 مايو 2019. مع الاشارة إلى أنه يزن 7 أرطال و3 أوقية. أي ما يعادل 3.2 كيلوجرام بحسب ما ذكرت صفحة قصر بكنغهام التي طمأنت بدورها عن حال الوالدة والطفل. إلا أن الصفحتين اكتفيتا بذكر معلومات عامة دون التطرق لاسم المولود.

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