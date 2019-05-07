شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم في أغنية جديدة لمناسبة رمضان 2019

نشرت النجمة شيرين عبدالوهاب، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" أغنية جديدة "الله مُنُتهى الطُرق" بمناسبة رمضان 2019، وتشاركها الغناء المطربة نجوي كرم. وعلقت "عبدالوهاب" قائلة: "الله مُنُتهى الطُرق، ربنا يتقبل منا وكل سنة وإنتم طيبين الفيديو كامل في البايو". قد يهمك ايضاً: نجوى كرم تُشوّق جمهورها لعمل يجمعها بـ"شيرين عبدالوهاب" شيرين تروج لكليبها الجديد "يا بتفكر يا بتحس"

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