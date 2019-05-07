شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نفسية تدفع ياسر جلال لاعتزال المصارعة بالحلقة الثانية من "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، إصابة "أدهم" ياسر جلال لصديقه "أشرف" كرم جابر بالشلل خلال مباراة مصارعة بينهما، ويعود أشرف للظهور بعد سنوات ويطلب من أدهم البحث عن ابنه، وتتسارع الأحداث مع ظهور تجار مخدرات وغسيل أموال إلى أن تحدث المفاجأة الكبرى فى النهاية.

وخلال الحلقة الثانية والمقرر إذاعتها فى الحادية عشر على شاشة cbc، يقرر أدهم عبد الجابر "ياسر جلال" اعتزال المصارعة بعد دخوله فى حالة نفسية سيئة نتيجة تسببه فى إصابة صديقه أشرف "كرم جابر" بالشلل.

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وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، والذى انطلق عرضه أمس الاثنين على شاشة cbc، وفور انتهاء الحلقة تصدرت تعليقات الجمهور على صفحات السوشيال التى تتابع العمل.

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.