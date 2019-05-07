شكرا لقرائتكم خبر عن "الواد سيد الشحات" الحلقة الأولى.. سذاجة أحمد فهمى تجعل الأجواء متوترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الحلقة الأولي من مسلسل " الواد سيد الشحات" ظهر " سيد " و الذي يجسد دوره أحمد فهي وهو شخص ساذج ويتعامل بعفوية شديدة مع كل المحيطين به، وهو متزوج من ريتاج وهي " هنا الزاهد " و التي تنزعج في أحيان كثيرة من تصرفاته .

فاجأت ريتاج "سيد" بتسجيلات صوتية عبر هاتفها المحمول، زوجها هو الذى أرسلها لوالدها ليرسل لهم المال كنوع من الإبتزاز.

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قرر سيد وهو مندوب مبيعات أن يبيع " مكنسة" ، و بمجرد أن ذهب للعميل بسبب تصرفاته العشوائية حطم الكثير من اركان منزل العمل و هو ما اثار غضبه بشكل كبير ، ثم خرج سيد لينتظر " زعتر" و يستلم ورديته كسائق تاكسي في محاولة ليحسن دخله .

طلبت ريتاج من سيد أن يحضر عيد ميلاد والدتها ويحضر لها هدية لكن بسبب تصرفاته الساذجة وشرائه هدية لا تناسبها اضافة الي طريقة كلامه لوالدتها وهو ما تسبب في توتر الاجواء وهو ما تسبب في احراج زوجته.

المسلسل يجمع أحمد فهمى بخطيبته هنا الزاهد للمرة الأولى ويشاركهما البطولة نجم "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن "توتا"، من أخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة ويظهر فى حلقاته عدد من الفنانين كضيوف شرف، ويعرض المسلسل على شبكة قنوات DMC.