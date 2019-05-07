شكرا لقرائتكم خبر عن محسنة توفيق.. أول من اختارها يوسف شاهين للعب دور الأم في أفلامه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظ الوسط الفني المصرى فجر اليوم على فاجعة موت الممثلة المصرية القديرة "محسنة توفيق" عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازتها اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة لتترك جرحًا وأثرًا بالغًا لدى زملائها من الوسط الفني ومحبيها من الجمهور، لذلك رثاءً لوفاة الممثلة محسنة توفيق سنرصد لكم أهم محطاتها الفنية مع المخرج الراحل يوسف شاهين على النحو التالى: 1 - فيلم العصفور 1972: كانت أول من اختارها المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين للعب دور الأم "بهية" وذلك لملامحها المصرية الأصيلة وقدرتها التمثيلية الرائعة التي جمعت بين الحزن والألم والإصرار والنجاح في نفس الوقت، وقد فسر البعض أن شخصية بهية في جميع أفلام المخرج يوسف شاهين تمثل دولة مصر فمصر قد عانت كثيرًا على مر العصور ومرت بمراحل الحرب والسلم والنكسة وهو ما يتشابه بمعاناة بهية في الفيلم. Advertisements 2 - فيلم إسكندرية ليه 1978 نظرًا لنجاحها في فيلم العصفور عام 1972 اختارها المخرج الراحل يوسف شاهين أيضًا في فيلمه إسكندرية ليه لكى تلعب دور أم يحيى في فيلم إسكندرية ليه، حيث رأى المخرج يوسف شاهين أنها الممثلة الوحيدة التي تشبه شخصية أمه، نظرًا لأن أفلام مثل "إسكندرية ليه وحدوتة مصرية وإسكندرية كمان وكمان وإسكندرية نيويورك" هي أفلام تجسد حياة ومعاناة المخرج الراحل يوسف شاهين. 3- فيلم الوداع يا بونابرت 1985 حيث لعبت محسنة توفيق دور أم على المواطن المصرى البسيط ليجسد هذا الفيلم معاناة المصريين خلال الحملة الفرنسية في القرن الثامن عشر، وكانت الممثلة الراحلة محسنة توفيق هي أفضل من لعب هذا الدور بسبب أدائها التمثيلى وملامحها المصرية.

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