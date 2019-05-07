بالصور.. تشييع جنازة الفنانة المصرية محسنة توفيق

شُيِّعت، الثلاثاء، جنازة الفنانة المصرية الكبيرة محسنة توفيق، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، في حضور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصري، وعدد من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعها.



وُلِدت الفنانة الراحلة في 29 ديسمبر/كانون الأول 1939، وأصبحت أيقونة فنية بعد دور "بهية" في فيلم "العصفور" الذي أخرجه المخرج المصري الراحل يوسف شاهين.





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وأصبحت محسنة توفيق رمزاً للوطنية ومصر، حين جسّدت صرختها في نهاية الفيلم "لأ حنحارب لأ حنحارب" رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي جمال عبدالناصر عن الحكم.







