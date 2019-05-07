جورج كلوني يكشفُ مهارات وذكاء توأميه.. وهذا ما قاله عن زوجته أمل علم الدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّث النجم العالمي جورج كلوني عن مهارات توأميه "ألكساندر وإيلا" اللذين يبلغان من العمر عامين تقريبًا وعن زوجته الناشطة الحقوقية أمل علم الدين.

وقال كلوني خلال لقاء تلفزيوني عقب سؤاله عنهما إنهما بإمكانهما بالفعل قول الحروف الأبجدية باللغة الإيطالية والإنجليزية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف بفخر أن التوأمين سيُتمّان عامهما الثاني الشهر المقبل، لكنهما يتقنان الحروف الأبجدية بلغتين، وسخر: "أنا لا أعرفها بالإنجليزية".

واستطرد: "إنهما طفلان جيدان، يضحكان كثيرًا، يُحبان المزح، ويضعان زبدة الفول السوداني على أحذيتهما، فهما يعتقدان أنه أمر مضحك".

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كما تحدّث عن زوجته أمل، محامية في حقوق الإنسان، وكيف توازن بين حياتها المهنية وحياتها المنزلية.

وقال إنها تدافع عن الإيزيديين بسبب الإبادة الجماعية التي عانوا منها، وهي تعمل على محاولة إخراج صحفيي رويترز من ميانمار، كما أنها أم رائعة وزوجة عظيمة جدًا لذلك يشعر أنه فاز بالجائزة الكبرى.

وكان جورج كلوني قد تزوج من "أمل" في عام 2014 وانجبت توأميهما في عام 2017، وحافظ كلوني بشدة على خصوصيته منذ ذلك الحين ولكنه تحدّث بصراحة عن اعتزازه بزوجته المحامية والناشطة الحقوقية.