وفاةُ مصمم الأزياء التونسي ماكس عزرية عن عمر يناهز 70 عامًا!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت عائلة مصمم الأزياء العالمي التونسي ماكس عزرية في مدينة هيوستن الأمريكية، وفاته اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 70 عامًا.
المصمم التونسي الراحل هو مؤسس الماركة النسائية الشهيرة BCBG Max Azria والتي أطلقها عام 1989 وتعد من أهمّ العلامات التي ساهمت في نجاح المصمم التونسي في عالم الموضة خاصة في التسعينات ومطلع الألفية الثالثة.
ووُلد ماكس عزرية عام 1949 في مدينة "صفاقس" التونسية، وانتقل برفقة عائلته للعيش في فرنسا واستقر في باريس، حيث بدأ مسيرته في عالم الموضة إلى جانب شقيقه سيرجي عزرية.
ثم انتقل عام 1981 إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث ذاع صيته، وأصبح واحدًا من أكبر رجال الأعمال في الولايات المتحدة بثروة تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
ومن أشهر نجوم هوليوود وكبار السياسيين والفنانين الذين ارتدوا من تصميم عزرية: "كايت بوسورث، ورايتشل بيلسن، وكيت وينسليت، وشارون ستون، وأليشيا كيز، وأنجلينا جولي، وجينيفر لوبيز، وكريستين ستيوارت، وهالي بيري، وفيرغي، وبريتني سبيرز".
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