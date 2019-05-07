الحرملك وهوجان أبرزها.. الجمهور يتصيّد أخطاء الدراما الكارثية بأول يوم رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انطلاق السباق الرمضاني سواءً على المستوى الدرامي أو الإعلانات، ظهرت العديد من الأخطاء خلال عرض المشاهد على المحطات الفضائية في أول أيام شهر رمضان، وتصيّدت صفحات السوشيال ميديا العديد من الأخطاء التي وُصفت بالكارثية منذ الساعات الأولى من طرحها رسميًا، وقدّم الجمهور ملاحظاته على الأخطاء كتابيًا وبالفيديوهات بالشرح والتوضيح على الأخطاء الإخراجية والدرامية.

في التقرير التالي؛ نرصد أبرز الأخطاء التي رصدها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجموا القائمين عليها باعتبارها أخطاء "كارثية" والتأكيد على ضرورة تجنبها.

إعلان عمرو دياب

مع طرح الفنان عمرو دياب، أكبر إعلان له لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر وظهور 10 فنانين معه من الصف الأول وعلى رأسهم دينا الشربيني، إلا أن كل ذلك لم يُشغل الجمهور عن البحث والتحري عن الأشخاص الآخرين الذين ظهروا معه في الإعلان، وكشفوا عن مفاجأة أن بعض أقارب الهضبة شاركوا معه في الإعلان وأبرزهم أيمن دياب، وسيد دياب، ابنا عمه، والغريب أن ابن عمه تناول منه كوب الشاي في الإعلان رغم أنه كفيف وهو الذي كان يرتدي نظارة سوداء، وظهر ذلك في أغلب حركاته، ما أثار دهشة المتابعين.

وتم تصوير المشاهد في بلده بالشرقية، حيث إن والد الهضبة من الشرقية، ووالدته من بورسعيد، وانتقل والده للعيش في بورسعيد معهما، ثم انتقلوا مرة أخرى إلى الشرقية.

فكرة بمليون جنيه

في الحلقة الثانية من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان علي ربيع، شعر المشاهدون بالملل بسبب تكرار 6 دقائق من الحلقة الأولى بما يعد خطأ إخراجيًا كبيرًا، ما أصاب جمهور المسلسل بالملل، إذ إن المخرج عرض في بداية الحلقة الثانية 6 دقائق من آخر أحداث الحلقة الأولى، وهو الأمر الذي استغربه مشاهدو المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" حول شخصية طالب بكلية الهندسة، يُجسّد شخصيته علي ربيع، وتتمثل هوايته الوحيدة في البحث عن الأفكار الجديدة، حيث يتمنى أن يصبح مخترعًا شهيرًا، ويخترع بالفعل بعض الأجهزة المتطورة، إلا أن ظروفه المادية لا تسمح له بتحقيق حلمه على أرض الواقع، حتى تحدث المفاجأة ويحصل على مليون جنيه، ليُقرر بعدها إنفاق المبلغ على الاختراعات، ويبدأ في رحلة البحث عن المخترعين الجدد لمساعدتهم أيضًا.

الحرملك

وفي أحد مشاهد مسلسل "الحرملك" ظهر أحد الفنانين يشرب سيجارة تم إنتاجها حديثا مع أن المسلسل يحاكي مرحلة تاريخية كانت قبل 600 عام فمن الطبيعي أن يكون نوع وشكل السيجارة مختلفًا، وهو ما رصده متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تفصيلي، وفقًا للأحداث الزمنية للمسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "الحرملك" في أجواء تاريخية ترصد صراع المماليك على الحكم، ويشارك في بطولة المسلسل الذي يعرض في رمضان، عدد كبير من النجوم، حيث يضم نحو 60 ممثلًا، كما تم تصويره بميزانية كبيرة.

وتم تصوير مشاهده في عدد من الأماكن، منها أبوظبي في الإمارات، وبيروت في لبنان، وتركيا، ويتكون العمل من 60 حلقة.

ضياء عبد الخالق "عبدالخالد"

أيضًا وقع صُنّاع عمل مسلسل "قابيل" في خطأ كارثي حيث كتبوا اسم الفنان "ضياء عبد الخالق" باسم ضياء عبد الخالد وهو ما رصده الجمهور.

وسادت حالة من الجدل فور عرض مسلسل قابيل، بسبب اكتشاف الجمهور لخطأ غير متوقع في تتر البداية، فمع عرض الحلقة الأولى من مسلسل قابيل، لاحظ البعض أن اسم الفنان ضياء عبدالخالق، تمت كتابته بشكل خاطئ على التتر ليُكتب ضياء عبدالخالد، الأمر الذي أثار ضجّة على مواقع التواصل مع تداول صورة للاسم الخاطئ.

وأبدى كثيرون استغرابهم من سقوط صنّاع العمل في هذا الخطأ الساذج، رغم العناية الكبيرة التي تحظى بها مسلسلات رمضان، بينما أشار آخرون أن الخطأ وارد خاصة أنه في حرف واحد، فهذا لا يمنع أن المسلسل جذب الانتباه من أول حلقة.

وأيضًا وقعوا في خطأ آخر يخالف طابع الغموض والإثارة الغالبة على السياق الدرامي، ظهر خلال تتر البداية؛ إذ كشفت إحدى اللقطات عن زواج الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، وهو ما يعد "حرقًا" لأحد أحداثه المهمة، ولا يتناسب مع طبيعته الغامضة.

مملكة الغجر

العديد من الأخطاء أبرزها الجمهور في مسلسل "مملكة الغجر" بعد عرض الحلقة الأولى لدرجة دفعت القائمين على المسلسل إلى إصدار نسختين من الحلقة الأولى، لحذف بعض المشاهد منها.

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النسخة الأولى من الحلقة بدأت بمشهد في شقة الفنان "حازم سمير"، ولم تظهر بطلة العمل الفنانة "فيفي عبده" إلا بعد الدقيقة 20 من الحلقة، بينما في النسخة الثانية بدأت الحلقة بمشاهد للفنانة "فيفي عبده" أمام المرآة، كما ظهرت في مشاهد أخرى قبل الدقيقة 20.

كان أبرز التعديلات على النسخة الثانية حذف مشهد لحورية فرغلي وعزة مجاهد تهربان من مطاردة الشرطة على "الموتوسيكل" فى منطقة وسط البلد، فبدلاً من تصوير مشهد حقيقي استعانوا بحيلة اختفت من عصر "أفلام الأبيض والأسود"، حيث استعانوا بخلفية جرافيك متحركة لمنطقة وسط البلد، فكانت النتيجة كارثية.

في الدقيقة السادسة، ظهرت حورية فرغلي، وهي تتحدّث لشخص آخر، باللغة الخاصة بـ"الغجر"، حيث كان يتجاوب معها في بداية الحديث، بينما في النهاية، استوقفته إحدى الكلمات، التي لم يفهمها.

في الدقيقة السابعة، أحد الأشخاص جمعه حديث مع زوجته، داخل أحد "الكافيهات"، إلا أنه كان يتعامل معها بحدة شديدة، حتى سعت لتخفيف حدة الحوار، قبل أن تتوجه إلى الحمام، لتغيير "الروج" إلى اللون الأخضر، كما أبلغته، لكن فور عودتها، يتبين أنها لم تُغير شيئًا، ويأتي ذلك بالإضافة إلى وضعية الكراسي الخاطئة.

مسلسل "مملكة الغجر" من تأليف الكاتب "محمد الغيطي" وإخراج عبدالعزيز حشاد، ويشارك في بطولته الفنانون فيفي عبده، حورية فرغلي، سامح الصريطي، حازم سمير، سناء شافع وميار الغيطي وأحمد كرارة وعزة مجاهد.

أولاد مفيدة

كما وقع مسلسل "أولاد مفيدة" الجزء الرابع في العديد من الأخطاء التي رصدها الجمهور، فهناك خطأ خلال نهوض "بدر" في اللقطة الأولى عندما وصل الباب، أما اللقطة الثانية كان بعيدًا عن الباب، وأيضًا لقطة أكل "الساندويش" الذي كان كاملاً في اللقطة الثانية، كل تلك الأخطاء أثارت غضب الجمهور على السوشيال ميديا،.

"أولاد مفيدة"، المسلسل الذي تراهن عليه قناة الحوار التونسي في الجزء الرابع لهذا العمل بعد توقف إنتاجه في العام الماضي، وهو من إخراج سامي الفهري كما هو معلوم، وبطولة وحيدة الدريدي وهشام رستم ونضال السعدي وياسين بن قمرة ونسيم زيادية، إلى جانب الوجوه الجديدة في هذا الجزء وهم معز القديري والشاب بشير وكافون ومريم بوقديدة.

أخطاء مسلسل زلزال

وخلال الأحداث الأولى لمسلسل "زلزال" كان جميع أرجاء البيت يهتز أثناء اندلاع زلزال التسعينات إلا أن محمد رمضان وزوجته كانا ثابتين في المشهد حول مائدة الطعام، أيضًا هرول الناس في المشهد الآخر مع أنه لا يوجد خطر يهددهم حيث السقف كان من القش وهم في منطقة خلاء، كل تلك الملاحظات رصدها الجمهور في فيديو تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهر مشهد آخر من مسلسل "زلزال" خطأ جديدًا، وهو ركوب أطفال ميكروباص المدرسة وكان لونه أبيض أثناء ذهابهم، وعند وصولهم أظهرت الصور أن الميكروباص تغير لونه إلى الأحمر، ما تعد سقطة أخرى إخراجية للمسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقًا بينهما.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين ومنى عبد الغني وهنادي مهنى وحسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان لمياء كرم ومصطفى منصور ويوسف عثمان ومروة الأزلى وعدد آخر من الفنانين.

هوجان

رغم تصدره قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي غوغل، إلا أن هناك العديد من الأخطاء التي ظهرت في الحلقة الأولى من عرض المسلسل، أول هذه الأخطاء هو عملية تناول الفنان محمد إمام للزجاج، حيث يظهر أنه عبارة عن قطعة ثلج، وأيضًا قائمة "الطوب" التي هضمها تظهر من زاوية أخرى أنها محطمة قبل أن يضربها بيده، وهو ما أثار حفيظة المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذي يسكن في حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التي تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

قمر هادئ

وسقط القائمون على مسلسل "قمر هادئ" للنجم هاني سلامة في خطأ بارز، حيث تعرّض بطل العمل لحادث سيارة في الحلقة الأولى، وتبين من الصورة المتداولة أن السيارة المقلوبة على ظهرها دون "موتور".

وأظهرت الصورة التي انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا الخطأ الإخراجي الفادح والذي نال سخرية المتابعين، الذي أكدوا أن هاني سلامة ارتكب الحادثة بسيارة دون موتور.