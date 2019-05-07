"ولد الغلابة" لأحمد السقا يدخل قائمة تريند على موقع "تويتر"

دخل مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا قائمة تريند على موقع "تويتر" بعد عرض أولى حلقاته والتي عرضت على شاشة mbc.

حيث ظهر السقا خلال أحداث الحلقة الأولى بشخصية مختلفة وجديدة وغير متوقعة تدعى "عيسى" مدرس التاريخ خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ولد الغلابة"، ويشار إلى أن مسلسل "ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها السقا في المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح، ويعرض مسلسل "ولد الغلابة " على شاشة MBC فى الساعة 8 مساء خلال شهر رمضان.

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الظهور الاول أبناء أحمد السقا بالكامل على السوشيال ميديا