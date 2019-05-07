جنيفر لوبيز وخطيبها يبدأون تحدي الـ 10 أيام "رياضة شاقة"

واشنطن - لايف استايل بعدما انتشر تحدي العشرة أيام الغذائي الخاص بجينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريغيز والذي يمنع تناول النشويات وجميع أنواع السكر على أنواعها، أطلق الثنائي تحدي آخر لعشرة أيام يدعو لممارسة التمارين الرياضية بشكل مرهق. قام رودريغيز بنشر هذا التحدي من خلال فيديو يظهر فيه برفقة جينيفرعلى اليوتيوب تحت عنوان The Grind، وفي بداية الفيديو يظهر الثنائي وهما ذهبان إلى صالة الرياضة حيث يقومان بالصعود على ماكينات الكارديو وهما يرتديان بدلات تزيد من التعرَق تعرف باسم بدلات السونا. في أيام أخرى، يظهر الثنائي وهما يقومان بممارسة تمارين خاصة بالأفخاد وعضلات البطن. وخلال مشهد من الفيديو يقوم الثنائي بوعد مدربهما بأنهما سوف يلتزمان بالتحدي لمدة عشرة أيام دون أن يوضحا التفاصيل. يذكر أن جينيفر لوبيز وخطيبها يلتزمان بممارسة الرياضة منذ بداية شهر مارس وذلك تحضيراً لحفل زفافهما. قد يهمك أيضا:جنيفر لوبيز تستعرض رشاقتها خلال تسوقها في ميامي النجمة العالميَّة جنيفر لوبيز تعيش أجواءً مختلفة داخل منزلها الجديد

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